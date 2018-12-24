В Самаре ликвидируют последствия снегопада

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Специалисты в первую очередь начали убирать от снега магистрали с самым напряженным трафиком и те дороги, от которых зависит транспортная доступность социальных учреждений. Кроме того, особое внимание уделили расчистке остановочных площадок, выходов на пешеходные переходы, лестничных сходов и тротуаров.Всего же в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За последние 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала в продленном режиме – до 22:00. Аналогично ночная смена муниципальных предприятий сферы благоустройства работала до 10 утра.«Работа сейчас продолжается: снег со средней интенсивностью будет идти и во вторник, и в среду, усиление осадков ожидается в четверг. Поэтому все муниципальные предприятия работают в усиленном режиме», - доложил Главе города руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.Нарастить темпы по уборке территорий стоит и управляющим компаниям: по результатам проверки городская административно-техническая инспекция установила, что очистка от снега идет далеко не на всех дворовых территориях.«Лично контролируйте работу по уборке дворов, - поручила Елена Лапушкина главам районных администраций. - Совместно со специалистами из городской административно-технической инспекции обходите вверенные вам территории, изучайте ситуацию и в случае необходимости принимайте меры к недобросовестным организациям, обслуживающим дворовые территории», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации