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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре ликвидируют последствия снегопада

24 декабря 2018 16:39
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Всего в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За последние 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега.
В понедельник, 24 декабря, в городской Администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось рабочее совещание, на котором обсудили первые итоги работы по ликвидации последствий снегопада, накрывшего областную столицу минувшей ночью.

Специалисты в первую очередь начали убирать от снега магистрали с самым напряженным трафиком и те дороги, от которых зависит транспортная доступность социальных учреждений. Кроме того, особое внимание уделили расчистке остановочных площадок, выходов на пешеходные переходы, лестничных сходов и тротуаров.

Всего же в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За последние 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала в продленном режиме – до 22:00. Аналогично ночная смена муниципальных предприятий сферы благоустройства работала до 10 утра.

«Работа сейчас продолжается: снег со средней интенсивностью будет идти и во вторник, и в среду, усиление осадков ожидается в четверг. Поэтому все муниципальные предприятия работают в усиленном режиме», - доложил Главе города руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Нарастить темпы по уборке территорий стоит и управляющим компаниям: по результатам проверки городская административно-техническая инспекция установила, что очистка от снега идет далеко не на всех дворовых территориях.

«Лично контролируйте работу по уборке дворов, - поручила Елена Лапушкина главам районных администраций. - Совместно со специалистами из городской административно-технической инспекции обходите вверенные вам территории, изучайте ситуацию и в случае необходимости принимайте меры к недобросовестным организациям, обслуживающим дворовые территории», передает пресс-служба горадминистрации. 

Фото:  пресс-служба горадминистрации
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