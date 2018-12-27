В Самаре городские службы благоустройства не снижают темпа по уборке снега
27 декабря 2018 22:48
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Наиболее опасные в зимнее время участки - городские лестницы.
Их расчищают особо тщательно.
Это касается и остановок общественного транспорта, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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