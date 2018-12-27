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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре городские службы благоустройства не снижают темпа по уборке снега

27 декабря 2018 22:48
54
Наиболее опасные в зимнее время участки - городские лестницы. Их расчищают особо тщательно.
Хотя снегопад в Самаре пока прекратился, городские службы благоустройства не снижают темпа по уборке снега.

Наиболее опасные в зимнее время участки - городские лестницы.

Их расчищают особо тщательно.

Это касается и остановок общественного транспорта, передает пресс-служба горадминистрации.  

Фото:  пресс-служба горадминистрации
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