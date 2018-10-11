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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре более 97% жилых домов подключили к отоплению

11 октября 2018 17:54
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Сейчас поставлена задача сосредоточить максимально возможное количество рабочих и спецтехники для более оперативного принятия мер по устранению возникших аварийных ситуаций на некоторых участках теплотрасс и восстановлению благоустройства по таким адресам
В Самаре в круглосуточном режиме продолжают поэтапно подключать тепло в жилищном фонде и объектах социальной сферы. Как сообщает Департамент городского хозяйства и экологии Администрации Самары, сегодня по состоянию на 16:00 подача тепла осуществляется уже в 10023 многоквартирных дома из 10260-ти. Таким образом, от планового количества теплом обеспечено 97,7% жилых домов.

Также отапливается 99,8% социальных учреждений – 1170 зданий из 1172-х. В полном объеме отопление получают все соцобъекты, за исключением 2-х учреждений культуры, где запуск тепла запланирован в ближайшее время.

Напомним, со всем объемом перекладок тепловых сетей, которые были запланированы в текущем сезоне, ресурсоснабжающие организации справились. Сейчас поставлена задача сосредоточить максимально возможное количество рабочих и спецтехники для более оперативного принятия мер по устранению возникших аварийных ситуаций на некоторых участках теплотрасс и восстановлению благоустройства по таким адресам.

По вопросам отопления горожане могут обращаться по «горячей линии». Напомним, она стартовала 10 октября. С соответствующими телефонами районных администраций и Департамента городского хозяйства и экологии, а также графиком работы «горячей линии» можно ознакомиться на официальном сайте Администрации г. о. Самара – по ссылке: http://samadm.ru/media/news/16560/, сообщает пресс-служба администрации Самары. 



Фото:   пресс-служба администрации Самары
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