В Самаре без воды остались 72905 жителей Кировского района, среди них 12245 детей

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В 17.25 в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ был поврежден водовод холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Московское шоссе, 18 км. На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов (всего 72905 жителей, из них 12245 детей), 11 социально-значимых объектов.На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 12 человек, 7 ед. техники.На место аварии направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией г.о. Самара.Оповещение населения проводится через управляющие компании посредством расклейки объявлений на информационных стендах и досках объявлений, а также через старших по домам.Организован подвоз питьевой воды бойлерами ООО «СКС», которые выставлены по адресу: п. Мехзавод 4-й квартал ДК «Октябрь»; п. Мехзавод 15-й квартал дом № 1; п. Мехзавод 2-й квартал дом № 10; ЖК "Новая Самара" между д.35 и д.35.; Московское шоссе, 20 км, д.6.К ликвидации аварии привлечены 24 человека, 12 ед. техники, в том числе от МЧС 8 человек, 3 ед. техники.Дополнительная информация уточняется, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС