Я нашел ошибку
Главные новости: 
Девушку доставили в больницу.
Ночью в Тольятти пьяный воитель на «Шевроле Нива» въехал в столб, пострадал сам и его пассажирка
В результате ДТП она получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медучреждение.
В поселке Мехзавод, проезжая по дворовому проезду, водитель «Форд Куга» сбил дошкольницу, перебегавшую дорогу
Женщина полностью признала свою вину.
Жительницу Самарской области, державшую приемного сына на цепи, приговорили к штрафу
Праздник начался с шествия выпускников, которое прошло в городе впервые. В нем приняли участие более 3 000 одиннадцатиклассников.
Выпускники Самары станцевали вальс на набережной
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 40 человек личного состава и 9 единиц техники.
В Самаре на Заводском шоссе в цехе горел утеплитель
На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 12 человек, 7 ед. техники.
В Самаре без воды остались 72905 жителей Кировского района, среди них 12245 детей
Как установили полицейские, впоследствии похищенное подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
В Самаре молодой человек сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку
Впервые в рамках фестиваля пройдет Православный молодежный слет
В поселке Большая Царевщина состоится Ежегодный Православный Троицкий фестиваль
сегодня  Четверг, 25 мая, 20:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/05:
USD 56.27
-0.29
EUR 62.92
-0.7
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре без воды остались 72905 жителей Кировского района, среди них 12245 детей

25 мая 2017 19:07
112
На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 12 человек, 7 ед. техники.
В 17.25  в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ был поврежден водовод холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Московское шоссе, 18 км. На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов (всего 72905 жителей, из них 12245 детей), 11 социально-значимых объектов.

На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 12 человек, 7 ед. техники.

На место аварии направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.

Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией г.о. Самара.

Оповещение населения проводится через управляющие компании посредством расклейки объявлений на информационных стендах и досках объявлений, а также через старших по домам.

Организован подвоз питьевой воды бойлерами ООО «СКС», которые выставлены по адресу: п. Мехзавод 4-й квартал ДК «Октябрь»; п. Мехзавод 15-й квартал дом № 1; п. Мехзавод 2-й квартал дом № 10; ЖК "Новая Самара" между д.35 и д.35.; Московское шоссе, 20 км, д.6.

К ликвидации аварии привлечены 24 человека, 12 ед. техники, в том числе от МЧС 8 человек, 3 ед. техники.

Дополнительная информация уточняется, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото из архива облМЧС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
24 мая 2017  19:56
С этой недели МП «Благоустройство» приступило к ремонту малыми «картами», протяженность которых - до 100 погонных метров.
В Самаре продолжается ремонт дорог
С этой недели МП «Благоустройство» приступило к ремонту малыми «картами», протяженность которых - до 100 погонных метров.  Благоустройство региона
371
24 мая 2017  19:04
В настоящее время идет установка строительных вагончиков для рабочих, а также ограждений по периметру объекта. К концу рабочей недели там появится строительная техника.
Официальный старт ремонта площади Куйбышева запланирован на 30 мая
В настоящее время идет установка строительных вагончиков для рабочих, а также ограждений по периметру объекта. К концу рабочей недели там появится строительная... Благоустройство региона
177
24 мая 2017  12:42
Самарцев намерены привлечь к уборке города
Самарцев намерены привлечь к уборке города
Соответствующий порядок разрабатывают в Губернской думе. Благоустройство региона
274
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8470
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7107
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5481
Весь список
Всё в Дом
25 мая 2017  14:50
Шкаф-купе в интернет магазине
Шкаф-купе в интернет магазине
 Мебель – это то, что должно быть в каждом доме. Для того, чтобы мебель была качественной и надёжной, её нужно правильно выбирать. Всё в Дом
23
20 мая 2017  21:02
Выбираем источник бесперебойного питания для дома правильно
Выбираем источник бесперебойного питания для дома правильно
 Нередко владельцы частных домов и квартир сталкиваются с проблемой периодического или систематического отключения электроэнергии.  Всё в Дом
90
4 мая 2017  10:35
подушками из пуха, пуховые подушки
Как правильно стирать пуховую подушку?
 Пуховые подушки - классика “жанра”. Бесспорно, они очень удобные, мягкие, практичные и при этом простые в уходе. Сегодня мы расскажем, как именно нужно... Всё в Дом
210
Весь список
ЖКХ
25 мая 2017  19:07
На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 12 человек, 7 ед. техники.
В Самаре без воды остались 72905 жителей Кировского района, среди них 12245 детей
На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 12 человек, 7 ед. техники.  ЖКХ
111
25 мая 2017  12:00
На пр. Кирова в Самаре из-за коммунальной аварии затопило двор
На пр. Кирова в Самаре из-за коммунальной аварии затопило двор
Машины оказались по капот в воде. ЖКХ
240
25 мая 2017  10:19
В Самаре на управляющую компанию «Небо» заведено уголовное дело
В Самаре на управляющую компанию «Небо» заведено уголовное дело
Такие меры приняты за растрату средств, предназначенных на оплату электроэнергии. ЖКХ
142
Весь список

Экология
25 мая 2017  12:38
"Разлив мазута" на Безымянской ТЭЦ в Самаре был устранен на "хорошо"
На объекте прошли учения. Экология
122
23 мая 2017  11:20
В Самарской области состоится слет юных лесоводов «Друзья леса»
В Самарской области состоится слет юных лесоводов «Друзья леса»
Победители и призеры будут представлять Самарскую область на Межрегиональном слете школьных лесничеств ПФО. Экология
174
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
857
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
857
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
634
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1313
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1433
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1608
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2898
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1536
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1188
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
715
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1081
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2350
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3345
Весь список

Мероприятия
В поселке Большая Царевщина состоится Ежегодный Православный Троицкий фестиваль
На площади Славы в Самаре торжественно отметят День пограничника
В самарском парке "Дружба" состоится открытие доски почета «Лучшие люди района»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре тушили пожар на Ново-Садовой в подвале административного здания

503

25 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

479

25 мая жителей и гостей Самары приглашают на праздник «Последний звонок»

464
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6854

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

4539

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

2579
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Комаров Игорь Анатольевич

Чигенев Алексей Иванович

Половинкин Андрей Евгеньевич

Сергеев Константин Иванович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда