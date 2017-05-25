В Самаре без воды остались 72905 жителей Кировского района, среди них 12245 детей
25 мая 2017 19:07
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На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 12 человек, 7 ед. техники.
На место аварии направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.
Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией г.о. Самара.
Оповещение населения проводится через управляющие компании посредством расклейки объявлений на информационных стендах и досках объявлений, а также через старших по домам.
Организован подвоз питьевой воды бойлерами ООО «СКС», которые выставлены по адресу: п. Мехзавод 4-й квартал ДК «Октябрь»; п. Мехзавод 15-й квартал дом № 1; п. Мехзавод 2-й квартал дом № 10; ЖК "Новая Самара" между д.35 и д.35.; Московское шоссе, 20 км, д.6.
К ликвидации аварии привлечены 24 человека, 12 ед. техники, в том числе от МЧС 8 человек, 3 ед. техники.
Дополнительная информация уточняется, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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