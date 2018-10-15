В Самаре без отопления еще 89 домов
15 октября 2018 10:06
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По данным на вечер воскресенья 14 октября в списке домов, в которые пока не подается тепло, 89 зданий, сообщает мэрия со ссылкой на информацию департамента городского хозяйства и благоустройства.
Напомним, отопительный сезон в городе официально стартовал 1 октября. Между тем синоптики прогнозируют теплую погоду на всю наступившую неделю – температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +17 градусов, ночная температура прогнозируется около +6-8 градусов, пишет Территория Самары.
Фото pixabay.com
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