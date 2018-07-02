В Самаре 16 июля начнутся гидравлические испытания теплосетей: на небольших участках прекратят подачу горячей воды
2 июля 2018 16:31
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«Планируется, что проверка на каждом участке будет занимать около одного дня», - отмечает Андрей Хорь.
По словам представителя ПАО "Т Плюс", об отключениях воды на конкретных участках сейчас также информируют управляющие компании.
Кроме того, как отмечает Андрей Хорь, на туристических маршрутах ЧМ-2018 отключений воды пока не будет.
Основные испытания системы горячего водоснабжения пройдут с 23 по 26 июля.
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