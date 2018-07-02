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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре 16 июля начнутся гидравлические испытания теплосетей: на небольших участках прекратят подачу горячей воды

2 июля 2018 16:31
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Основные испытания системы горячего водоснабжения пройдут с 23 по 26 июля.
В Самаре 16 июля начнутся гидравлические испытания теплосетей. Как сообщил «ВК» пресс-секретарь ПАО "Т Плюс" Андрей Хорь, с 16 по 19 июля пройдут локальные отключения горячей воды. На небольших участках прекратят подачу горячей воды, обследуют их, а затем подключат ГВС вновь.

«Планируется, что проверка на каждом участке будет занимать около одного дня», - отмечает Андрей Хорь.

По словам представителя ПАО "Т Плюс", об отключениях воды на конкретных участках сейчас также информируют управляющие компании.

Кроме того, как отмечает Андрей Хорь, на туристических маршрутах ЧМ-2018 отключений воды пока не будет.

Основные испытания системы горячего водоснабжения пройдут с 23 по 26 июля. 
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