В Самаре 16 июля начнутся гидравлические испытания теплосетей: на небольших участках прекратят подачу горячей воды

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«Планируется, что проверка на каждом участке будет занимать около одного дня», - отмечает Андрей Хорь.По словам представителя ПАО "Т Плюс", об отключениях воды на конкретных участках сейчас также информируют управляющие компании.Кроме того, как отмечает Андрей Хорь, на туристических маршрутах ЧМ-2018 отключений воды пока не будет.Основные испытания системы горячего водоснабжения пройдут с 23 по 26 июля.