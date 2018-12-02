В СО дважды в 2019 году увеличат стоимость на коммунальные услуги
2 декабря 2018 15:52
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В Самарской области в два этапа увеличат стоимость на коммунальные услуги. Информация об этом появилась на сайте региональной общественной палаты со ссылкой на руководителя центра общественного контроля ЖКХ Виктора Часовских, передает progorodnsk.ru.
По словам Часовских, повышение платы за ЖКУ в первый раз произойдет 1 января 2019 года на 1,7%, а с 1 июля еще на 2%. Это связанно с ростом НДС с 18% до 20%.
Специалисты готовят постановление облправительства, в котором определят предельные индексы для каждого населенного пункта губернии.
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