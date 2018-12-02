В СО дважды в 2019 году увеличат стоимость на коммунальные услуги

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16+По словам Часовских, повышение платы за ЖКУ в первый раз произойдет 1 января 2019 года на 1,7%, а с 1 июля еще на 2%. Это связанно с ростом НДС с 18% до 20%.Специалисты готовят постановление облправительства, в котором определят предельные индексы для каждого населенного пункта губернии.