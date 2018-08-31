В «РКС-Самара» проанализировали платежную дисциплину абонентов по районам

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Задолженности других районов также исчисляются десятками миллионов рублей. Промышленный район оказался в лидерах и по некоторым группам должников. УК, ТСЖ, ЖСК этого района накопили более 186 миллионов рублей, а абоненты, находящиеся на прямых расчетах, проживающие в Промышленном районе – более 164 миллионов.Среди бюджетных организаций самая большая сума долга накопилась у тех, кто зарегистрирован в Самарском районе – 951 536 рублей.Сегодня «РКС-Самара» обслуживают 368 тысяч абонентов, находящихся на прямых расчетах, более тысячи УК, ТСЖ, ЖСК и почти 10 тысяч других юридических лиц. Ни по одной из категорий абонентов, ни по одному району, в строчках «задолженность» нет цифры «ноль».У «РКС-Самара» есть конкретные предложения по работе с должниками, организовать которую должны именно районные администрации. Обсудить эти предложения с главами районов и города руководители компании готовы уже сейчас, передает пресс-служба «РКС-Самара».