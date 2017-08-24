В Промышленном районе Самары приставы посетили должников за тепло

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Во вторник, 22 августа, сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс Самара» вместе с представителями Службы судебных приставов посетили злостных неплательщиков Промышленного района Самары.Хотя основная часть населения в зоне ответственности «Т Плюс Самара» и АО «Предприятие тепловых сетей» добросовестно и в срок оплачивают горячую воду и тепло, но есть и те, кто не делает этого. В настоящее время в судах находится 5725 дел в отношении таких неплательщиков. При этом 1 969 дел уже переданы в исполнительное производство. На первом этапе этой работы по взысканию долгов в банках запрашивают данные о счетах неплательщиков, с которых можно списывать средства на оплату тепла, включая пени. Если таких счетов не находится, приставы занимаются поиском имущества, которое можно продать для погашения долгов и накладывают ограничения на передвижение должника по стране и за рубежом.Рейд дал свои результаты: один из должников уже начал оплачивать свои счета, второй – на следующий день пришел в офис «ЭнергосбыТ Плюс Самара» для заключения соглашении о реструктуризации задолженности.«ЭнергосбыТ Плюс Самара» убедительно просит в срок оплачивать счета за тепловую энергию, и не доводить дело до суда и описи имущества. Если потребитель тепловой энергии попал в сложную жизненную ситуацию, то он может обратиться в отделения энергокомпании для заключения соглашения о реструктуризации задолженности.