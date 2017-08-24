В Промышленном районе Самары приставы посетили должников за тепло
24 августа 2017 09:32
67
Во вторник, 22 августа, сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс Самара» вместе с представителями Службы судебных приставов посетили злостных неплательщиков Промышленного района Самары.
Хотя основная часть населения в зоне ответственности «Т Плюс Самара» и АО «Предприятие тепловых сетей» добросовестно и в срок оплачивают горячую воду и тепло, но есть и те, кто не делает этого. В настоящее время в судах находится 5725 дел в отношении таких неплательщиков. При этом 1 969 дел уже переданы в исполнительное производство. На первом этапе этой работы по взысканию долгов в банках запрашивают данные о счетах неплательщиков, с которых можно списывать средства на оплату тепла, включая пени. Если таких счетов не находится, приставы занимаются поиском имущества, которое можно продать для погашения долгов и накладывают ограничения на передвижение должника по стране и за рубежом.
Рейд дал свои результаты: один из должников уже начал оплачивать свои счета, второй – на следующий день пришел в офис «ЭнергосбыТ Плюс Самара» для заключения соглашении о реструктуризации задолженности.
«ЭнергосбыТ Плюс Самара» убедительно просит в срок оплачивать счета за тепловую энергию, и не доводить дело до суда и описи имущества. Если потребитель тепловой энергии попал в сложную жизненную ситуацию, то он может обратиться в отделения энергокомпании для заключения соглашения о реструктуризации задолженности.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
23 августа 2017 12:17
Основной объем работ связан с заменой покрытия дорожек сквера на новое, плиточное. Благоустройство региона
225
23 августа 2017 11:22
На данный момент проведены новые коммуникации, фрезеруют асфальт. Благоустройство региона
192
22 августа 2017 14:29
Для устройства верхнего слоя «дорожной одежды» толщиной 5 см подрядчик использует щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем, что... Благоустройство региона
199
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
9309
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7355
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5761
Всё в Дом
23 августа 2017 11:11
Прошли времена, когда представление о шкафах ограничивалось наличием внутри банальных полок, выдвижных ящиков и вешалок. Всё в Дом
45
21 августа 2017 21:37Варианты декорирования входных дверей
Двери должны быть, прежде всего, функциональными, ведь их назначение заключается именно в защите - от недоброжелателей и различных природных факторов. Всё в Дом
95
21 августа 2017 21:25Лучшие замки для металлических дверей (рейтинг)
Трудно представить стальные входные двери без надежных запорных устройств. Обычно ставят не менее двух замков, иногда – и три, и четыре. Всё в Дом
69
ЖКХ
24 августа 2017 09:32
Рейд дал свои результаты. ЖКХ
62
23 августа 2017 16:24
Именно эти трубы будут использоваться уже для сверхплановых работ по замене теплосетей. ЖКХ
147
23 августа 2017 12:23
В этом городу Самаре придется изыскивать дополнительные средства на уборку значительной части территории, прилегающей к жилым домам. ЖКХ
331
Экология
22 августа 2017 10:38
Сотрудники надеются, что их дальнейшая жизнь сложится удачно. Экология
206
18 августа 2017 13:17
Организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Экология
234
16 августа 2017 11:40
Свалки и следы отходов по-прежнему обнаружены в 44 местах. Экология
293
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
429
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7214
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1433
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5632
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1849
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2945
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
596
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2259
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2052
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1698
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1859
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5827
Мероприятия