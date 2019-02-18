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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Правительстве СО прошла ВКС с главами городов и районов

18 февраля 2019 14:25
145
Александр Карпушкин призвал глав выйти на улицу и оценить ситуацию лично, а не по отчетам коммунальщиков.
В Правительстве СО прошла ВКС с главами городов и районов под председательством заместителя председателя Правительства Самарской
области Александра Карпушкина.

Обсуждались вопросы:

- уборки снега;
- перехода на новую систему обращения с ТКО;
- модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 
- обследования газового оборудования в домах.

Александр Карпушкин призвал глав выйти на улицу и оценить ситуацию лично, а не по отчетам коммунальщиков.

«Необходимо дойти до каждого собственника, обеспечить уборку крыш от снега и наледи, внутриквартальных проездов и дворов. Подключайте, если необходимо ГЖИ, если управляющие компании не справляются со своей работой, а собственники зданий игнорируют ваши требования», - сказал он.

 Также он обратил внимание глав на необходимость обеспечения безопасности при организации работ по уборке снега с крыш, передает пресс-служба облправительства. 
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