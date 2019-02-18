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В Правительстве СО прошла ВКС с главами городов и районов под председательством заместителя председателя Правительства СамарскойобластиОбсуждались вопросы:- уборки снега;- перехода на новую систему обращения с ТКО;- модернизации систем коммунальной инфраструктуры;- обследования газового оборудования в домах.Александр Карпушкин призвал глав выйти на улицу и оценить ситуацию лично, а не по отчетам коммунальщиков.«Необходимо дойти до каждого собственника, обеспечить уборку крыш от снега и наледи, внутриквартальных проездов и дворов. Подключайте, если необходимо ГЖИ, если управляющие компании не справляются со своей работой, а собственники зданий игнорируют ваши требования», - сказал он.Также он обратил внимание глав на необходимость обеспечения безопасности при организации работ по уборке снега с крыш, передает пресс-служба облправительства.