В Правительстве СО прошла ВКС с главами городов и районов
18 февраля 2019 14:25
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области Александра Карпушкина.
Обсуждались вопросы:
- уборки снега;
- перехода на новую систему обращения с ТКО;
- модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
- обследования газового оборудования в домах.
Александр Карпушкин призвал глав выйти на улицу и оценить ситуацию лично, а не по отчетам коммунальщиков.
«Необходимо дойти до каждого собственника, обеспечить уборку крыш от снега и наледи, внутриквартальных проездов и дворов. Подключайте, если необходимо ГЖИ, если управляющие компании не справляются со своей работой, а собственники зданий игнорируют ваши требования», - сказал он.
Также он обратил внимание глав на необходимость обеспечения безопасности при организации работ по уборке снега с крыш, передает пресс-служба облправительства.
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