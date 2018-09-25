В Похвистневском районе Самарской области стартовал отопительный сезон

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Согласно Постановлению Правительства РФ №354, подключать отопление нужно не позднее 5-дневного периода, в течение которого средняя температура воздуха не будет подниматься выше 8 градусов. По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие семь дней среднесуточная температура в г.о. Самара ниже 8 градусов не опустится. Но тепло в дома подали, не дожидаясь холодов и нормативных сроков.В других муниципалитетах Самарской области работы по подготовке к зиме находятся на финальной стадии. По состоянию на 24.09.2018 г. готовность объектов, расположенных на территории Самарской области, к осенне-зимнему периоду составляет:- тепловые сети – 98,2% (по состоянию на 24.09.2017 г. – 98,1%,)- котельные – 99% (по состоянию на 24.09.2017 г. – 95,8)- жилой фонд – 99,6% (по состоянию на 24.09.2017 г. – 99,5)- водопроводные сети – 97% (по состоянию на 24.09.2017 г. – 97%)- лечебные учреждения – 96,2% (по состоянию на 24.09.2017 г. – 90%)- учреждения образования – 99,3% (по состоянию на 24.09.2017 г. – 99,1%)- учреждения культуры – 98,6% (по состоянию на 24.09.2017 г. – 98,6%)В первую очередь тепло дадут на объекты социальной сферы — школы, больницы, детские сады. Затем потеплеет в многоквартирных домах, административных и промышленных зданиях, передает пресс-служба облправительства.