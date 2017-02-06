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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Новокуйбышевске ведутся сварочные работы на месте повреждения тепломагистрали по ул. М. Горького

6 февраля 2017 19:18
158
Специалисты демонтировали поврежденный фрагмент трубопровода длиной около 6 метров и приступили к монтажу нового участка теплосети.
По состоянию на 18:30, продолжаются ремонтные работы на месте повреждения тепломагистрали по ул. М. Горького в Новокуйбышевске. Специалисты Территориального управления по теплоснабжению провели земляные работы, демонтировали поврежденный фрагмент трубопровода длиной около 6 метров и приступили к монтажу нового участка теплосети. В ликвидации повреждения задействованы 15 работников ТУТС и 10 единиц техники.

Всем потребителям, получающим услугу теплоснабжения по поврежденной магистрали, было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения. Ремонтные работы ведутся под контролем администрации Новокуйбышевска и во взаимодействии с управляющими компаниями. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы на объекте сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Т Плюс - Самара. 
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