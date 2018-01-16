В Новокуйбышевске на улице Молодежной специалисты ведут ремонтные работы на месте повреждения теплосети

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На данный момент на объекте работает 15 работников ТУТС, задействовано 11 единиц техники. Планируется произвести замену 24 метров теплосети. Все работы ведутся под контролем Департамента городского хозяйства.На время ремонтных работ для всех потребителей сохранена подача услуги теплоснабжения по резервной схеме. В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы до конца дня сегодня, 16 января.Руководством ТУТС г.Новокуйбышевск рассматривается возможность включения теплосети на ул.Молодежной в план летней ремонтной кампании 2018 года. Отметим, что в 2017 году теплоэнергетики в 4 раза увеличили вложения в перекладку тепловых сетей в Самарском регионе. Крупнейшие работы по перекладке в Новокуйбышевске в прошлом году прошли на улицах Горького, Гагарина и Фрунзе, сообщает пресс-служба Т Плюс - Самара.