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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Новокуйбышевске на теплосети по ул.М.Горького произошла авария

6 февраля 2017 10:16
416
Теплоэнергетики приступили к устранению повреждения.

Специалистами Территориального управления по теплоснабжению в г.Новокуйбышевск выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 700 мм по ул.Максима Горького. На данный момент место утечки ограждено, начаты земляные работы. Все потребители, получающие услугу теплоснабжения по поврежденной магистрали, переведены на резервную схему.

Ремонтные работы ведутся под контролем администрации г.Новокуйбышевск. В ликвидации повреждения задействованы 15 работников ТУТС и 10 единиц техники. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы на объекте в течение суток.

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Комментарии

6 февраля 2017 16:39
Ирина
Не верьте! "Т Плюс" врёт! Нет ни горячей воды ,ни отопления! Ещё не замерзли, но начинаем!
6 февраля 2017 12:01
Michael
Но вы , жители. потерпите, вам уже собрали резервную схему.


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