В Новокуйбышевске на теплосети по ул.М.Горького произошла авария
6 февраля 2017 10:16
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Специалистами Территориального управления по теплоснабжению в г.Новокуйбышевск выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 700 мм по ул.Максима Горького. На данный момент место утечки ограждено, начаты земляные работы. Все потребители, получающие услугу теплоснабжения по поврежденной магистрали, переведены на резервную схему.
Ремонтные работы ведутся под контролем администрации г.Новокуйбышевск. В ликвидации повреждения задействованы 15 работников ТУТС и 10 единиц техники. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы на объекте в течение суток.
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6 февраля 2017 16:39
Ирина
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Michael
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