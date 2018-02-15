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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В «МРСК Волги» подвели итоги работы мобилизационных органов

15 февраля 2018 16:35
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На встрече обсуждалось выполнение мероприятий в ушедшем году, планы работы на текущий год, а также были определены лучшие подразделения в этой сфере деятельности.
В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») прошел учебно-методический сбор по подведению итогов работы в области мобилизационной подготовки и гражданской обороны за 2017 год.

 Участие в мероприятии приняли руководители всех мобилизационных органов филиалов. На встрече обсуждалось выполнение мероприятий в ушедшем году, планы работы на текущий год, а также были определены лучшие подразделения в этой сфере деятельности.

В 2017 году особое внимание уделялось практической направленности, совершенствованию вопросов оповещения, организации управления и контроля за выполнением мероприятий в электросетевом комплексе в особый период, а также бронированию специалистов в соответствии с требованиями новых руководящих документов. Лучших результатов в этой деятельности добился филиал ПАО МРСК Волги» - «Самарские РС».

В выступлениях начальников отделов филиалов также были затронуты вопросы выполнения мероприятий мобилизационной подготовки и гражданской обороны, результаты проведения тренировок по мобилизационной готовности и гражданской обороне. В ходе учебного сбора участники поделились опытом работы, выработалипути решения ряда проблемных вопросов и определили первоочередные мероприятия
на новый период, сообщает пресс-служба филиала ПАО МРСК Волги» - «Самарские РС». 
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