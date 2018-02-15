В «МРСК Волги» подвели итоги работы мобилизационных органов

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Участие в мероприятии приняли руководители всех мобилизационных органов филиалов. На встрече обсуждалось выполнение мероприятий в ушедшем году, планы работы на текущий год, а также были определены лучшие подразделения в этой сфере деятельности.В 2017 году особое внимание уделялось практической направленности, совершенствованию вопросов оповещения, организации управления и контроля за выполнением мероприятий в электросетевом комплексе в особый период, а также бронированию специалистов в соответствии с требованиями новых руководящих документов. Лучших результатов в этой деятельности добился филиал ПАО МРСК Волги» - «Самарские РС».В выступлениях начальников отделов филиалов также были затронуты вопросы выполнения мероприятий мобилизационной подготовки и гражданской обороны, результаты проведения тренировок по мобилизационной готовности и гражданской обороне. В ходе учебного сбора участники поделились опытом работы, выработалипути решения ряда проблемных вопросов и определили первоочередные мероприятияна новый период, сообщает пресс-служба филиала ПАО МРСК Волги» - «Самарские РС».