В Кировском районе Самары устраняют последствия крупного повреждения тепловой магистрали

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Во вторник, 22 января, произошел порыв теплотрассы в Кировском районе Самары. По сообщению «Предприятия тепловых сетей»,На место происшествия приехала Глава Самары«В зону отключения попали два медучреждения. Больница Середавина и поликлиника на ул. Шверника. Без тепла они не останутся. Их подключают к резервному источнику. Сейчас на месте порыва работают все ответственные службы, которые предпринимают все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия ситуации для жителей и социальных учреждений», - сказала Елена Лапушкина.В настоящее время на объекте задействованы 15 специалистов ремонтно-восстановительной бригады «ПТС» и 7 единиц техники. В ближайшее время коммунальщики определят место и характер повреждения трубы и приступят к ремонтным работам.В настоящее время движение общественного транспорта в месте аварии полностью восстановлено.Телефон «горячей линии» по вопросам отопления для жителей «ПТС»: +7 (906) 346-78-80.Также круглосуточно работают единые диспетчерские службы в районах Самары: Железнодорожный – 3390150; Кировский – 9950526; Красноглинский – 9500313; Куйбышевский – 3300554; Ленинский – 3392775; Октябрьский – 3345739; Промышленный – 9950059; Самарский – 3333953; Советский – 2624621, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары