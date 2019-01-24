В ГУ МЧС СО прошел брифинг, посвященный чрезвычайной ситуации.

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Оперативный штаб, развернутый в здании гимназии №1, будет отчитываться каждые 2 часа начиная с 02:00 24 января.В 01:00 представители «Т Плюс» сообщат о характере повреждений теплопровода, после чего можно будет сделать выводы о сроках его устранения.Организовано взаимодействие с представителями энергетических сетевых компаний по контролю за состоянием электрических сетей, которые испытывают дополнительную нагрузку в связи с использованием нагревательных приборов, передает пресс-служба Минэнерго и ЖКХ Самарской области.