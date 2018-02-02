В связи с ремонтными работами на водоводе, частично перекроют движение на Ново-Вокзальной в районе Фадеева
2 февраля 2018 15:20
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Реверсивное движение будет организовано по улице Ново-Вокзальной от улицы Фадеева до улицы Стара-Загора по левой полосе с 21.00 2 февраля предположительно до 8.00 3 февраля, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».
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