Уточненная информация о нарушении холодного водоснабжения в Красноглинском районе Самара

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Как сообщалось ранее,16 февраля днем в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по адресу: г.о. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе 19 км., в районе дома 1а. На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов, 11 социально-значимых объектов.На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» и ООО "СамараТрансСтрой", в составе 20 человек, 9 ед. техники.На месте происшествия продолжаются земляные работы.На место аварии направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией г.о. Самара.Организованы мероприятия по оповещению населения через управляющие компании и СМИ.Организован подвоз питьевой воды бойлерами ООО «СКС» и ООО «УК Авиакор-Стандарт», которые выставлены по адресу: п. Мехзавод 4-й квартал ДК «Октябрь»; п. Мехзавод 15-й квартал дом № 1; п. Мехзавод 2-й квартал дом № 10; п. Мехзавод 2-й квартал дом № 5; ул. Волжское шоссе дом № 123; мкр. Крутые ключи ул. Ивана Финютина 45; мкр. Крутые ключи ул. Мира 12; мкр. Крутые ключи ул. Мира 12; мкр. Крутые ключи Кошелев парк 23.Бойлеры с технической водой выставлены по адресу: п. Мехзавод 7-й квартал котельная № 7; п. Мехзавод 10-й квартал дом № 21; ул. Московское шоссе 20 км дом № 6 ПСЧ № 17К ликвидации аварии привлечены 117 человек, 55 ед. техники, в том числе от МЧС 42 человека, 7 ед. техники, сообщает облМЧС.