Утечку воды в Кировском районе Самары ликвидировали

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Как сообщалось ранее, 13 августа поступило сообщение о том, что обнаружена утечка воды из колодца, по адресу: г.о. Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе, д. 169. В результате происшествия было приостановлено водоснабжение в 22 жилых многоквартирных домах (4445 жителей, в том числе 706 детей), 3 социально-значимых объектах (школа, детский сад, туберкулезный диспансер)На месте происшествия работала оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» в составе 3 чел., 1 ед. техники и оперативная группа МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» в составе 3 чел., 1 ед. техники.На месте утечки проводила работы аварийная бригада ООО «СКС» в составе 9 человек, 5 ед. техники.Всего к ликвидации аварии было привлечено: 40 чел., 22 ед.тех; от МЧС России 5 чел., 2 ед. тех.Проводились мероприятия по оповещению населения и обеспечению питьевой водой жителей, попавших под отключение.В 11.00 (мст) водоснабжение восстановлено, сообщает облМЧС.