Я нашел ошибку
Главные новости: 
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини.
В воскресенье в Самарском театре оперы и балета премьера оперы "Джанни Скикки"
В налоговой службе губернии работают компетентные, ответственные, добросовестные специалисты.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работника налоговых органов Российской Федерации
Из них почти 150 – врачей-терапевтов и педиатров участковых прибыли в поликлиники после успешного прохождения процедуры первичной аккредитации.
В 2018 году в медицинские организации Самарской области приняты на работу после окончания медицинских вузов более 250 молодых врачей
Онкологическому корпусу в Тольятти – быть
Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить Единый государственный экзамен системой определения талантов у школьника на ранней стадии.
В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ
В рамках деловой программы состоится обсуждение развития системы квалификация, как на территории Самарской области, так и других регионов РФ.
В Самаре состоится открытие окружной стратегической сессии «Развитие национальной системы квалификаций: региональный аспект»
Состоится совместное выездное заседание межведомственной комиссии по охране труда Самарской членов Общественной палаты региона.
В Новокуйбышевске эксперты обсудят ситуацию с охрана труда в регионе
С владельцев «Тольяттиазота» может быть взыскан многомиллиардный ущерб.
Становится реальной перспектива возмещения «Тольяттиазоту» 86-миллиардного ущерба
сегодня  Среда, 21 ноября, 16:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/11:
USD 65.59
-0.42
EUR 75.18
-0.14
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Уровень собираемости платежей на капитальный ремонт в Октябрьске достиг 98,8%

21 ноября 2018 15:01
86
С учетом погашения предыдущей задолженности.
"Уровень собираемости платежей на капитальный ремонт в Октябрьске достиг 98,8% с учетом погашения предыдущей задолженности", - эту информацию сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ СО Сергей Ульянкин на выездном мероприятии комитета по ЖКХ в Октябрьске.

Всего с 2014 по 2017 год в Октябрьске прошел капитальный ремонт на общую сумму 57,93 млн рублей в 29 многоквартирных домах, что превышает 16% всего многоквартирного жилого фонда города. В программе на 2018 год запланированы работы на 10 объектах.

«За 3 года, почти в каждом шестом доме обновились коммуникации и крыши. Положительная динамика собираемости – это не только плоды активной и системной претензионно-исковой работы Фонда капитального ремонта, но и показатель растущего доверия жителей» - отметил Сергей Ульянкин, передает пресс-служба Минэнерго и ЖКХ Самарской области.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
21 ноября 2018  10:04
В Самаре нашли подрядчика для разработки проекта ремонта Московского шоссе
В Самаре нашли подрядчика для разработки проекта ремонта Московского шоссе
На эти цели из областного бюджета выделят 16 млн рублей. Благоустройство региона
189
20 ноября 2018  17:01
Виталий Самогоров:
Виталий Самогоров: "Последняя надежда осталась на этот статус, что не разрушат до основания исторический центр Самары"
Завкафедрой «Архитектура» СГАСУ считает, что концепцию присвоения Самаре статуса исторического поселения однозначно стоит поддержать. Благоустройство региона
306
20 ноября 2018  13:08
Историческую часть бывшего ресторана «Аквариум» в Самаре начали отделывать
Историческую часть бывшего ресторана «Аквариум» в Самаре начали отделывать
Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Благоустройство региона
407
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
227
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
513
15 октября 2018  22:04
Покупка стиральной машины полуавтомат
Покупка стиральной машины полуавтомат
 Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины.  Капитальный ремонт в Самаре
476
Весь список
Всё в Дом
16 ноября 2018  06:40
10 советов покупателю кухни на заказ
10 советов покупателю кухни на заказ
 Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом  элитные кухни на заказ .   Всё в Дом
201
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
1600
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1221
Весь список
ЖКХ
21 ноября 2018  15:01
С учетом погашения предыдущей задолженности.
Уровень собираемости платежей на капитальный ремонт в Октябрьске достиг 98,8%
С учетом погашения предыдущей задолженности. ЖКХ
85
21 ноября 2018  11:12
«РКС-Самара» предупреждает: Мошенники продолжают рекламную атаку!
«РКС-Самара» предупреждает: Мошенники продолжают рекламную атаку!
Настойчивое предложение проверить или поменять приборы учета – лишь рекламная уловка.  ЖКХ
152
16 ноября 2018  20:00
На месте происшествия работала аварийная бригада ЗАО «Предприятие тепловых сетей».
Теплоснабжение потребителей в Октябрьском районе Самары восстановлено
На месте происшествия работала аварийная бригада ЗАО «Предприятие тепловых сетей».    ЖКХ
443
Весь список

Экология
19 ноября 2018  13:08
Самарские эксперты Народного фронта предлагают включить леса поселка Прибрежный в зеленый пояс региона
Самарские эксперты Народного фронта предлагают включить леса поселка Прибрежный в зеленый пояс региона
Общественники предложили создать «зеленый щит» на территории 24 га. Экология
182
19 ноября 2018  11:35
С начала ноября в Тольятти наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия
С начала ноября в Тольятти наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия
Об этом сообщило Минприроды региона. Экология
163
19 ноября 2018  10:42
В жилом комплексе «Волгарь» превышений содержания сероводорода не выявлено
В жилом комплексе «Волгарь» превышений содержания сероводорода не выявлено
Выезд специализированной лаборатории был организован в ночное время. Экология
224
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
426
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
396
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
870
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
955
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
916
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
942
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
789
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
799
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1214
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1576
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1631
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2762
Весь список

Мероприятия
В воскресенье в Самарском театре оперы и балета премьера оперы "Джанни Скикки"
Новые грани литературы и музыки откроются в проекте «Имена России» в Самаре
Образовательные учреждения Самары приглашают принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные