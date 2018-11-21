Уровень собираемости платежей на капитальный ремонт в Октябрьске достиг 98,8%
21 ноября 2018 15:01
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Всего с 2014 по 2017 год в Октябрьске прошел капитальный ремонт на общую сумму 57,93 млн рублей в 29 многоквартирных домах, что превышает 16% всего многоквартирного жилого фонда города. В программе на 2018 год запланированы работы на 10 объектах.
«За 3 года, почти в каждом шестом доме обновились коммуникации и крыши. Положительная динамика собираемости – это не только плоды активной и системной претензионно-исковой работы Фонда капитального ремонта, но и показатель растущего доверия жителей» - отметил Сергей Ульянкин, передает пресс-служба Минэнерго и ЖКХ Самарской области.
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