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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Управляющим компаниям удалось в суде переложить на город ответственность за большую часть прилегающих территорий

23 августа 2017 12:23
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Управляющим компаниям удалось в суде переложить на город ответственность за большую часть прилегающих территорий
В этом городу Самаре придется изыскивать дополнительные средства на уборку значительной части территории, прилегающей к жилым домам. По решению суда с управляющих компаний снята ответственность за содержание тех участков, которые не связаны с инфраструктурой и обслуживанием здания. Откуда город возьмет средства и: ставшие «ничейными» площадки, остается неизвестным.

Значимое для всех управляющих компаний решений еще 6 июля принял Ленинский районный суд, а в минувшую пятницу, 11 августа, его подтвердила областная апелляционная инстанция. Процесс инициировал Жилищно-строительный кооператив №284 (ЖСК - 284). По данным организации «Электронное ЖКХ», эта организация управляет всего одним объектом - 3-м из 10 подъездов девятиэтажного дома по адресу ул. Никитинская, 66а. Спор между властями и кооперативом возник еще в 2015 году, когда ЖСК получил от властей на подпись соглашение о содержании прилегающей территории площадью 1825,5 кв.м. Отказ управляющей компании подписывать документ в предложенном варианте мэрия не приняла. Вместо этого административная комиссия Железнодорожного района вынесла постановление он наложении на ЖСК - 284 наказания за то, что кооператив не очистил назначенную ему территорию, в. Ом числе выходы из подъездов, тротуары и и проезды, от снега и наледи и не обработал их противогололёдным материалом. По жалобе управляющей компании Железнодорожный суд отменил это постановление и вернул дело на новое рассмотрение административной комиссии.

Между тем ЖСК-284 спустя некоторе время решил обратиться в Ленинский районный суд с оспариванием уже не только действий муниципалитета в отношении себя, но и тех положений «Правил благоустройства территории г.о. Самара и территорий внутригородских районов», на основании которых они выносились. В частности, компания опротестовала положение, по которому УК обязывали отвечать за всю площадь на расстоянии 50 метров от от стены дома. Суды согласились, что этот принцип ив самом деле не соответсвует требованиям Жилищного кодекса РФ. «Участок, занимаемый домом и связанными с ними объектами, формируется по функциональному принципу. В его состав должна включаться территория, занятая элементами инфраструктуры дома либо в иных отношениях необходимая для его использования», - говорится в решении Ленинского суда. При этом конкретизировано: «В зависимости от типа застройки, он может иметь как небольшую, так и значительную площадь (т.н. «элитные» дома).

Противоречащим закону признано и положение о том, что граница прилегающей территории, смежная с дорогой, за исключением внутриквартальных проездов, должна устанавливаться по краю проезжей части дороги, оставляя в составе прилегающей территории тротуар. Если тротуар сопряжен с дорогой общего пользования, содержать его должен собственник дороги (город или область, например), а не собственник расположенного рядом с дорогой здания, как до сих пор было зафиксировано в Самарских правилах, резюмировал суд.

Самарское обозрение
Фото: Самарское обозрение
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