Управляющие компании проводят рейды по проверке счетчиков в квартирах
15 мая 2017 14:38
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Управляющие компании наделены правом проводить проверки индивидуальных приборов учета в квартирах своих абонентов. Согласно постановлению Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг...» жилищные организации также уполномочены устанавливать на индивидуальные счетчики контрольные пломбы, антимагнитные индикаторы и другие устройства для фиксации фактов несанкционированного вмешательства в работу счетчика.
Управляющая компания «Жилищно-коммунальная система» уже на протяжении нескольких месяцев ведет активную работу по проверке наличия индивидуальных приборов учета расхода холодной и горячей воды в квартирах собственников и вероятных нарушений в их конструкции. При выборе адресов для обхода специалисты в первую очередь руководствуются сигналами о высоком расходе воды на общедомовые нужды в том или ином доме. Ведь это говорит о том, что в доме либо ведется неправильный учет расхода воды, то есть не со всех счетчиков в УК поступают корректные показания, либо есть так
называемые «нулевые» квартиры, когда в помещении нет счетчика, никто не зарегистрирован, но по факту жильцы есть.
О предстоящем визите контролеров жителей предупреждают через объявления. В случае отказа жильца впустить в квартиру проверку закон позволяет производить начисление платежа, исходя из норматива. Там, где жители предоставляют доступ, комиссия проверяет наличие и состояние счетчиков и документов на них. Если к работе прибора вопросов нет, на него устанавливается антимагнитный индикатор. Он позволяет исключить несанкционированное вмешательство в работу прибора. Так, индикатор изменит цвет при попытке сорвать пломбу либо при поднесении к счетчику магнита.
Если же выявлены нарушения в работе прибора учета, управляющая компания выдает предписание на их устранение. В противном случае закон позволяет начислять платеж не только по нормативу, но и с применением повышающего
коэффициента — до десятикратной величины к нормативу!
Контролеры «ЖКС» уже обошли с проверкой больше 5000 квартир и поставили больше 3000 антимагнитных пломб. Контрольные мероприятия пройдут по всему жилищному фонду. Так что отсутствие индивидуального счетчика
становится все менее выгодным.
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