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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Улицы Самары убирают в круглосуточном режиме

3 июля 2018 16:49
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Ежесуточно в уборке города задействованы до 370 дорожных рабочих и порядка 330 единиц спецтехники, в том числе около 2-х десятков поливочно-моечных и столько же вакуум-подметальных машин.
Содержанию улично-дорожной сети Самары уделяется повышенное внимание – особенно сейчас, когда город посещает большое количество туристов - футбольных болельщиков. Так, круглосуточно за подходами к фан-зоне в районе площади им. В.В. Куйбышева закреплены ответственные за поддержание чистоты. Поскольку мусор накапливается гораздо быстрее и в большем объеме, нежели в обычные дни, уборка производится более интенсивными темпами. Собранные на пешеходных улицах бытовые отходы складируют в контейнеры, которые затем вручную перемещают на территории, куда беспрепятственно могут подъехать мусоровозы и осуществить перегрузку. Организован постоянный контроль.

Ежесуточно в уборке города задействованы до 370 дорожных рабочих и порядка 330 единиц спецтехники, в том числе около 2-х десятков поливочно-моечных и столько же вакуум-подметальных машин. Продолжается и уборка вручную – выполняется подбор мусора с газонов, прилотковой части дорог, подметание тротуаров. Также наводится порядок на посадочных площадках остановок общественного транспорта.

«Основные работы, в частности, мойка улиц, ведутся в ночную смену, чтобы не создавать значительных трудностей для остального транспорта днем. Ведь скорость движения поливочно-моечной машины составляет 12-15 км/ч. Днем мойка предусмотрена для тех улиц, на которых нет интенсивного движения и помехи минимальны. Этот механизм наиболее эффективный», - пояснил заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

Например, сегодня утром мойка осуществлялась в районе перекрестка улиц Партизанская и Авроры и на других участках дорог местного значения.

«Работают несколько бригад: 26 человек выходят на уборку в две смены – и это только в одном районе. Регулярно моем все улицы. Прилотковую часть очищать, конечно, сложнее из-за припаркованного транспорта. Поэтому на одни и те же участки дорог приходится выходить неоднократно, большее количество ресурсов задействовать по ночам», - рассказал начальник СДУ Железнодорожного района МП г. о. Самара «Благоустройство» Виктор Тихомиров.

Как правило, поливочно-моечные машины работают в тандеме с большими дорожными пылесосами. Малые дорожные пылесосы наводят чистоту в основном на тротуарах.

При влажной уборке посадочных площадок рабочие следят за тем, чтобы сделать это как можно аккуратнее, не забрызгать павильоны ожидания общественного транспорта. И по возможности помогают операторам остановок очищать их как можно чаще.

Необходимо отметить, что в дни, когда температура - выше +30О С, на работу выходят и дополнительные машины для полива городских улиц и тротуаров.

«Город у вас чистый, остановки не запачканы. Приятно, когда идешь по ухоженному асфальту! Во время мойки, полива он еще и охлаждается. Продолжайте в том же духе!» - высказал свои впечатления и пожелания Андрей Рожицкий – гость из г. Хабаровск, футбольный болельщик.

«Я довольна, что чистоту поддерживают. Порядок везде нужен, а водные процедуры даже для дорог – отлично в такую жару! Пыли меньше, воздух лучше», - констатирует жительница Самары Галина Разумова.

Цветники, в том числе вдоль дорог, сотрудники МП г. о. Самара «Спецремстройзеленхоз» поливают круглосуточно, защищая зеленые насаждения от жары, передает пресс-служба горадминистрации.  
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