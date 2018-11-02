Ударим ультрафиолетом по болезням: в центрах обслуживания клиентов «РКС-Самара» работают рециркуляторы обеззараживающие воздух
2 ноября 2018 11:13
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В среднем каждый центр обслуживания клиентов «РКС-Самара» принимает от 100 до 300 жителей города в день. В периоды сезонных обострений респираторных вирусных заболеваний любой человек может стать невольным источником или переносчиком вируса.
Чтобы обезопасить своих посетителей, «РКС-Самара» начали устанавливать в центрах обслуживания клиентов ультрафиолетовые рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Такие приборы используются в поликлиниках, больницах, детских садах и школах – везде, где собирается большое количество людей. Они не оказывают негативного влияния, их режим настроен на постоянную безопасную работу.
В настоящее время рециркуляторы установлены в пяти ЦОКах по адресам: ул. Луначарского, 56; ул. Советской Армии, 146; Томашевский тупик, 12; ул. Чернореченская, 16а; пр. Металлургов, 60, передает пресс-служба «РКС-Самара».
Фото: пресс-служба «РКС-Самара»
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