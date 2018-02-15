Удача приходит к добросовестным абонентам
15 февраля 2018 14:57
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На этой неделе состоялся финальный этап акции «В Новый год – без старых долгов» - розыгрыш ценных подарков. В актовом зале СКС собрались представители более ста самарских УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, которые оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме.
Пользуясь случаем, главный управляющий директор «Самарских коммунальных систем» Владимир Бирюков и директор сбытового подразделения компании Елена Боева обсудили с собравшимися многие вопросы: тарифную политику, начисление оплаты, состояние инженерных коммуникаций, передачу сетей водоснабжения и водоотведения в аренду СКС, благоустройство после проведения аварийно-восстановительных работ и другие. Определение победителей стало хорошим завершением плодотворной встречи.
В итоге обладателями подарков стали: ТСЖ-48, ТСЖ "Солнечный 5/20", ТСЖ-81, ТСЖ "ТоварищЪ", ТСЖ "Некрасовская 15", ТСЖ-276, ТСЖ "Осипенко 41", ТСЖ "Семья", ТСЖ "Звезда", ТСЖ "Весна", ТСЖ "Уют" ул. Водников, 119, ЖСК - 142, ТСЖ "Гранит", ТСЖ
"Советский-121", ЖСК-267, ТСЖ "Солнечный 5/69/71", ЖСК – 151, ТСЖ "Содружество" ул. Дыбенко 120а, ЖСК-266, ТСЖ "Партнер - 18".
В конце прошлого года жители, находящиеся на прямых расчётах с СКС за услуги водоснабжения и водоотведения, заплатив аванс и/или расставшись с долгами, могли также принять участие в акции «В Новый год – без старых долгов». Победители определились в ходе финального розыгрыша. Номера лицевых счетов из барабана тянул победитель предыдущей акции, обладатель сертификата в 20 000 рублей, представитель ТСЖ «Партнёр-18».
Итак, номера лицевых счетов победителей среди физических лиц:
004971208961078
004973910456028
004974223541016
004974224902035
004974403412051
004975054033048
004975925817026
004978020056068
004978142557028
004978240214098
004978247638011
004978481734083
004980413918044
004980731054050
004982211715070
004982711093018
004983313668058
004983510545067
004983604507036
Абоненты СКС, узнавшие свои лицевые счета, могут прийти за подарочными сертификатами по адресу ул. Луначарского, 56 (вход через Центр обслуживания клиентов), 2 этаж, кабинет 7. Время – с 08:00 до 17:00 каждый будний день до 16 марта включительно. При себе необходимо иметь паспорт. Телефон для справок 334-76- 73.
СКС от всей души поздравляют победителей и искренне благодарят всех, кто принял участие в акции и тех, кто своевременно оплачивает услуги компании, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».
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