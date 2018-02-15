Удача приходит к добросовестным абонентам

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На этой неделе состоялся финальный этап акции «В Новый год – без старых долгов» - розыгрыш ценных подарков. В актовом зале СКС собрались представители более ста самарских УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, которые оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме.Пользуясь случаем, главный управляющий директор «Самарских коммунальных систем» Владимир Бирюков и директор сбытового подразделения компании Елена Боева обсудили с собравшимися многие вопросы: тарифную политику, начисление оплаты, состояние инженерных коммуникаций, передачу сетей водоснабжения и водоотведения в аренду СКС, благоустройство после проведения аварийно-восстановительных работ и другие. Определение победителей стало хорошим завершением плодотворной встречи.В итоге обладателями подарков стали: ТСЖ-48, ТСЖ "Солнечный 5/20", ТСЖ-81, ТСЖ "ТоварищЪ", ТСЖ "Некрасовская 15", ТСЖ-276, ТСЖ "Осипенко 41", ТСЖ "Семья", ТСЖ "Звезда", ТСЖ "Весна", ТСЖ "Уют" ул. Водников, 119, ЖСК - 142, ТСЖ "Гранит", ТСЖ"Советский-121", ЖСК-267, ТСЖ "Солнечный 5/69/71", ЖСК – 151, ТСЖ "Содружество" ул. Дыбенко 120а, ЖСК-266, ТСЖ "Партнер - 18".В конце прошлого года жители, находящиеся на прямых расчётах с СКС за услуги водоснабжения и водоотведения, заплатив аванс и/или расставшись с долгами, могли также принять участие в акции «В Новый год – без старых долгов». Победители определились в ходе финального розыгрыша. Номера лицевых счетов из барабана тянул победитель предыдущей акции, обладатель сертификата в 20 000 рублей, представитель ТСЖ «Партнёр-18».Итак, номера лицевых счетов победителей среди физических лиц:004971208961078004973910456028004974223541016004974224902035004974403412051004975054033048004975925817026004978020056068004978142557028004978240214098004978247638011004978481734083004980413918044004980731054050004982211715070004982711093018004983313668058004983510545067004983604507036Абоненты СКС, узнавшие свои лицевые счета, могут прийти за подарочными сертификатами по адресу ул. Луначарского, 56 (вход через Центр обслуживания клиентов), 2 этаж, кабинет 7. Время – с 08:00 до 17:00 каждый будний день до 16 марта включительно. При себе необходимо иметь паспорт. Телефон для справок 334-76- 73.СКС от всей души поздравляют победителей и искренне благодарят всех, кто принял участие в акции и тех, кто своевременно оплачивает услуги компании, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».