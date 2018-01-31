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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Учиться, учиться и ещё раз учиться: РКС вводят именные стипендии и поощряют сотрудников, продолжающих обучение

31 января 2018 18:07
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Лучшие студенты профильной кафедры «Водоснабжение и водоотведение» АСА СамГТУ и учащиеся Самарского энергетического колледжа, прошедшие практику в СКС, сдавшие две сессии «на отлично» и прошедшие конкурсный отбор, будут получать ежемесячное вознаграждение
Сегодня в «Самарских коммунальных системах» состоялось торжественное мероприятие: сотрудники компании, прошедшие обучение и профессиональную переподготовку, получили дипломы из рук заведующего кафедрой Водоснабжения и водоотведения Академии строительства и архитектуры СамГТУ Александра Стрелкова.

В 2016 году при СКС была создана базовая кафедра «Инженерные коммунальные системы» СамГТУ. Тесное сотрудничество вуза и предприятия позволяет совершенствовать и учебный процесс, и работу системы городского водоснабжения и водоотведения.

Главный управляющий директор СКС Владимир Бирюков, возглавляющий производственную кафедру «Инженерные коммунальные системы», подчеркнул важность обучения: «Можно выбирать разные занятия, но если по выходным, вечерами люди выбирают учиться – это дорогого стоит! Наше предприятие всегда поддерживало и будет поддерживать тех, кто хочет расти и развиваться».

Начиная с 2018 года, «Российские коммунальные системы» вводят свою именную стипендию. Лучшие студенты профильной кафедры «Водоснабжение и водоотведение» АСА СамГТУ и учащиеся Самарского энергетического колледжа, прошедшие практику в СКС, сдавшие две сессии «на отлично» и прошедшие конкурсный отбор, будут получать ежемесячное вознаграждение. Это позволит не только поддержать талантливых учащихся, но и привлечёт молодых специалистов на предприятие, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».

 

Фото: пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы», 
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