Учиться, учиться и ещё раз учиться: РКС вводят именные стипендии и поощряют сотрудников, продолжающих обучение

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В 2016 году при СКС была создана базовая кафедра «Инженерные коммунальные системы» СамГТУ. Тесное сотрудничество вуза и предприятия позволяет совершенствовать и учебный процесс, и работу системы городского водоснабжения и водоотведения.Главный управляющий директор СКС, возглавляющий производственную кафедру «Инженерные коммунальные системы», подчеркнул важность обучения: «Можно выбирать разные занятия, но если по выходным, вечерами люди выбирают учиться – это дорогого стоит! Наше предприятие всегда поддерживало и будет поддерживать тех, кто хочет расти и развиваться».Начиная с 2018 года, «Российские коммунальные системы» вводят свою именную стипендию. Лучшие студенты профильной кафедры «Водоснабжение и водоотведение» АСА СамГТУ и учащиеся Самарского энергетического колледжа, прошедшие практику в СКС, сдавшие две сессии «на отлично» и прошедшие конкурсный отбор, будут получать ежемесячное вознаграждение. Это позволит не только поддержать талантливых учащихся, но и привлечёт молодых специалистов на предприятие, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».Фото: пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы»,