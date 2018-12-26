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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Уборка снега ведется непрерывно во всех районах Самары

26 декабря 2018 23:09
151
Для эффективной расчистки дорог в ночное время используют автопоезда. Они уже выехали на уборку проезжей части в Куйбышевском и Кировском районах Самары, там где стало меньше транспорта.
Уборка снега ведется непрерывно во всех районах Самары.

Особое внимание – состоянию тротуаров, дорог и расширению проезжей части.

Также важная задача расчистка снега около посадочных площадок, пешеходных переходов, на лестничных сходах.

Для расчистки основных транспортных магистралей и внутриквартальных проездов от снега город привлекает максимально возможное количество ресурсов.

Задействуют до 300 машин за смену. Дорожным предприятиям поставлена задача - вывезти за эту ночь до 7 тыс. тонн снега.

Снегопад по прогнозам прекратится ближе к утру.

Для эффективной расчистки дорог в ночное время используют автопоезда.

Они уже выехали на уборку проезжей части в Куйбышевском и Кировском районах Самары, там где стало меньше транспорта, передает пресс-служба горадминистрации.

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Комментарии



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