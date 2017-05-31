УК предлагает самарцам погасить долги за жилищно-коммунальные услуги без пени

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Наступает лето — долгожданная пора выездов на дачу, отпусков и путешествий!Не дайте испортить Ваш отдых долгам по квартплате! Ведь они могут стать причиной не только судебных исков, но и применения ограничительных мер. А еще с долгами не выпустят за границу. Тех, кто не платит за жилищно-коммунальные услуги, может ждать неприятный сюрприз во время паспортного контроля.Только до 30 июня управляющая компания «Жилищно-коммунальная система» аннулирует пени на фактически оплаченную сумму задолженности при условии полного и единовременного погашения долга за жилищно-коммунальные услуги.Сделайте свой отпуск спокойным, погасите задолженность за ЖКХ!Подробности по телефону 379-98-81