УК предлагает самарцам погасить долги за жилищно-коммунальные услуги без пени
31 мая 2017 13:02
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Наступает лето — долгожданная пора выездов на дачу, отпусков и путешествий!
Не дайте испортить Ваш отдых долгам по квартплате! Ведь они могут стать причиной не только судебных исков, но и применения ограничительных мер. А еще с долгами не выпустят за границу. Тех, кто не платит за жилищно-коммунальные услуги, может ждать неприятный сюрприз во время паспортного контроля.
Только до 30 июня управляющая компания «Жилищно-коммунальная система» аннулирует пени на фактически оплаченную сумму задолженности при условии полного и единовременного погашения долга за жилищно-коммунальные услуги.
Сделайте свой отпуск спокойным, погасите задолженность за ЖКХ!
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