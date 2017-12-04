УК «ЖКС» сокращает объем долга и стимулирует клиентов к тому же

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Вопросы задолженности населения за услуги ЖКХ и долгов жилищных компаний перед поставщиками ресурсов тесно связаны. Управляющая компания «Жилищно-коммунальная система» особое внимание уделяет платежной дисциплине не только собственной, но и жителей домов.Долги потребителей как снежный ком тянут за собой долги управляющих компаний за коммунальные ресурсы. Тем не менее, ликвидация задолженности, сформировавшейся перед поставщиками ресурсов, — один из приоритетов, намеченных ООО «ЖКС» в своей работе. Расчеты с поставщиками осуществляются по утвержденному сторонами графику. Недавний судебный прецедент еще раз подтвердил, что «ЖКС» эффективно взаимодействует с поставщиком тепла. Так, Арбитражный суд Самарской области вынес решение, которое подтвердило отсутствие у «ЖКС» задолженности за период, предъявленный в иске теплоснабжающей организацией.Но подобных споров и вовсе бы не было, если бы все потребители своевременно оплачивали счета. По статистике, около 5% населения имеют долги за жилищно-коммунальные услуги. Из них около 2% - так называемые злостные неплательщики. Со всеми категориями должников «ЖКС» ведет постоянную работу — как предупредительную, так и исковую. Ежемесячно в суды направляются сотни заявлений о взыскании долга. С гражданами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, которые по объективным причинам не могут платить за квартиру, ведется индивидуальная работа, предоставляется рассрочка.Это касается всех должников, кроме тех, в отношении которых уже вынесены судебные решения о взыскании долга.Управляющая компания «ЖКС» призывает всех жильцов своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги!