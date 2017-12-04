УК «ЖКС» сокращает объем долга и стимулирует клиентов к тому же
4 декабря 2017 12:24
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Вопросы задолженности населения за услуги ЖКХ и долгов жилищных компаний перед поставщиками ресурсов тесно связаны. Управляющая компания «Жилищно-коммунальная система» особое внимание уделяет платежной дисциплине не только собственной, но и жителей домов.
Долги потребителей как снежный ком тянут за собой долги управляющих компаний за коммунальные ресурсы. Тем не менее, ликвидация задолженности, сформировавшейся перед поставщиками ресурсов, — один из приоритетов, намеченных ООО «ЖКС» в своей работе. Расчеты с поставщиками осуществляются по утвержденному сторонами графику. Недавний судебный прецедент еще раз подтвердил, что «ЖКС» эффективно взаимодействует с поставщиком тепла. Так, Арбитражный суд Самарской области вынес решение, которое подтвердило отсутствие у «ЖКС» задолженности за период, предъявленный в иске теплоснабжающей организацией.
Но подобных споров и вовсе бы не было, если бы все потребители своевременно оплачивали счета. По статистике, около 5% населения имеют долги за жилищно-коммунальные услуги. Из них около 2% - так называемые злостные неплательщики. Со всеми категориями должников «ЖКС» ведет постоянную работу — как предупредительную, так и исковую. Ежемесячно в суды направляются сотни заявлений о взыскании долга. С гражданами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, которые по объективным причинам не могут платить за квартиру, ведется индивидуальная работа, предоставляется рассрочка.
Ну а в декабре «ЖКС» объявляет традиционную акцию «В Новый год без долгов!» Жителям, которые решат единовременно погасить все имеющиеся долги, будут аннулированы все начисленные на сумму долга пени.
Это касается всех должников, кроме тех, в отношении которых уже вынесены судебные решения о взыскании долга.
Управляющая компания «ЖКС» призывает всех жильцов своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги!
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