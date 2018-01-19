УК «ЖКС» ответила на вопросы депутатов и сообщила о новых принципах своей работы
19 января 2018 14:22
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Выступая от лица нового собственника компании, а также от имени общественного куратора «ЖКС» Ассоциации Некоммерческое Партнерство «Национальный Жилищный Конгресс», ее директор Татьяна Вепрецкая рассказала о том, как «ЖКС» решает актуальные вопросы, а также о некоторых планах развития.
Она не стала отрицать, что проблемы в работе компании есть: «Видимо, некоторые методы работы устарели, и нужно меняться. Мы уже начали это делать. Изменения будут происходить, в первую очередь, в направлении, которое указывает власть». К примеру, «ЖКС» и областные ведомства согласовали проект модельного договора управления МКД с протоколом разногласий к нему. Документ уже обсуждается советами МКД, проведены обучающие семинары, начались общие собрания и подписание документов.
Работа компании по согласованию с советами домов будет адаптироваться и к меняющемуся законодательству, в частности, касающемуся перехода на прямые договорные отношения с поставщиками ресурсов. Перед внедрением нового порядка расчетов будут проведены согласования с советами домов.
Акцент будет сделан и на индивидуальной работе с каждым заказчиком — жителем МКД. Вводится независимый контроль за исполнением обращений жителей, появятся дополнительные сервисные услуги для жителей.
Выслушав доклад, участники встречи перешли к проблемным вопросам. Ретранслируя обращения от граждан по выполнению текущего ремонта в домах, депутаты пообещали взять эту тему на особый контроль.
Действительно, в 2017 году часть работ по текущему ремонту у «ЖКС» оказалась не завершенной. Татьяна Вепрецкая пояснила, что одной из причин стали выявленные недостатки в работе подрядных организаций. Новый собственник компании установил порядок, по которому теперь подрядчики выбираются на конкурсной основе. Было выявлено и то, что по многим домам запланированные работы не отвечали наиболее актуальным потребностям. Поэтому теперь составление планов ремонта будет проходить под особым контролем. Татьяна Вепрецкая заверила, что не освоенные 135 млн рублей находятся на банковских счетах и будут направлены на целевые работы по текущему ремонту в соответствии с планами и погодными условиями. В первую очередь в домах выполняются экстренные работы. Участники совещания порекомендовали «ЖКС» скорее отладить работу с подрядными организациями и выйти на уверенные темпы выполнения работ в домах.
Одной из самых острых остается тема задолженности перед некоторыми ресурсоснабжающими организациями. Заместитель прокурора Самары Алексей Клещев задал вопрос, как у управляющей компании сложился долг за тепло в несколько сотен миллионов при том, что собираемость платежей жителей - 95% и выше.
Татьяна Вепрецкая признала, что полгода назад компания была приобретена с долгами, но на сегодня просроченных платежей, согласно графикам, нет, и ситуация выравнивается. «Сумма долга накопилась за нескольких лет в результате выпадающих доходов — разницы между выставленными поставщиками счетами и не внесенными жителями платежами. При смене собственника было принято стратегическое решение погасить имеющиеся долги за счет оплаты за услуги по управлению домами». Представитель теплоснабжающей организации подтвердил, что «ЖКС» вносит платежи в рамках соглашения о рассрочке, и уже за прошедший период 2018 года выплачено около 12% суммы.
Исполнительный директор «ЖКС» Вячеслав Князьков добавил, что все рабочие и технические ресурсы для выполнения работ на жилфонде у компании есть.
Как заключила председатель думы Галина Андриянова, диалог состоялся и стороны должны были услышать друг друга.
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