Тяга на рытьё картофеля. В музей истории самарского водопровода поступили новые экспонаты

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Ветхие странички, почти век пролежавшие в архиве, сохраняют память о тех, кто строил и обслуживал водопровод и канализацию Самары в начале ХХ века, в сложные послереволюционные годы. Когда их листаешь, в воображении возникают люди, ситуации. Дух того времени очень хорошо сохранился в этих документах!Выдержка из приказа от 28 сентября 1930 года:«За последние дни наблюдается тяга на рытье картофеля, работающих в Водоканале товарищей. Большинство товарищей на рытье застревают, не укладываясь в свой выходной день и создают прогулы, а возвращающиеся во время все-же от усталости не дают нормальной пользы в работе, что усугубляет и тормозит выполнение работ… Предупреждаю, что с об”явлением настоящего приказа всем опоздавшим и не вышедшим на работу будет ставится определенно – прогул с извещением профорганизаций. Одновременно с этим Местным Комитетам рекомендую широко осветить сотрудников Водоканала о прекращении походов на картофель, указав на всю вредность результатов от означенных походов и на то, что имеется соответствующее распоряжение о прекращении походов, каковые своим анархическим состоянием срывают не только плановое распределение продуктов, но и срывают работу предприятий» (орфография и пунктуация оригинала сохранены).А ещё приказы по личному составу, списки на получение сахара, предупреждение о недопустимости ходить за продуктами в рабочее время, порядок выдачи талонов на пользование водоразборными колонками, фотографии сотрудников предприятия разных лет. Часть документов поступает от жителей города, чьи родственники связали свою жизнь с водопроводно-канализационным хозяйством. Спасибо большое всем, кто делится своей семейной историей, помогая воссоздавать историю предприятия, передает пресс-служба «РКС-Самара».