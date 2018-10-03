Треть многоквартирных домов Самары и больше половины объектов образования и здравоохранения подключены к теплу

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Темп подключения достаточно высок: если накануне тепло поступало в каждый пятый многоквартирный дом, то уже на утро 3 октября почти треть жилищного фонда подключена к отоплению – по состоянию на 10:00 тепло есть в 3173-х домах. И в течение ближайшей декады в городе теплом будут обеспечены все 10260 домов.Кроме того, уже отапливаются 175 из 288-ми зданий системы здравоохранения, что составляет более 60% (для сравнения: накануне отопление дали четверти объектов здравоохранения). Также теплоресурс подается в 353 учреждения образования из 636-ти (55,5%, что на 1/3 больше, чем накануне). В том числе централизованный обогрев есть в 2/3 школ и детских садов, (141 школа из 224-х - 62,9%; 136 учреждений дошкольного образования из 222-х – 61,3%). Помимо этого, с теплоснабжением уже треть спортивных объектов (29 зданий из 90 – 32,2%) и каждое четвертое учреждение культуры (35 объектов из 143-х – 24,5%).Отметим, что своевременность подключения к теплоисточникам и соблюдение гидравлических и температурных нормативов находятся на постоянном (ежедневном) контроле Администрации Самары и Глав администраций внутригородских районов. При этом в зоне особого внимания – подача тепла в учреждения социальной сферы (дома ребенка, поликлиники, больницы, дома престарелых, детские сады, школы) – таких социально важных объектов в Самаре 1172.В настоящее время по запуску тепла лидируют:- Ленинский внутригородской район (в районе отапливается 64% домов, 67% учреждений соцсферы);- Куйбышевский и Железнодорожный районы (подключение к теплу объектов соцсферы составляет от 60% до 65%).Более активно наращивать темпы подачи тепла рекомендовано:- в Кировском и Советском внутригородских районах (в части отопления жилфонда);- в Октябрьском внутригородском районе (в части обеспечения теплом соцучреждений), передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары