Треть многоквартирных домов Самары и больше половины объектов образования и здравоохранения подключены к теплу
3 октября 2018 19:23
102
Темп подключения достаточно высок: если накануне тепло поступало в каждый пятый многоквартирный дом, то уже на утро 3 октября почти треть жилищного фонда подключена к отоплению – по состоянию на 10:00 тепло есть в 3173-х домах. И в течение ближайшей декады в городе теплом будут обеспечены все 10260 домов.
Кроме того, уже отапливаются 175 из 288-ми зданий системы здравоохранения, что составляет более 60% (для сравнения: накануне отопление дали четверти объектов здравоохранения). Также теплоресурс подается в 353 учреждения образования из 636-ти (55,5%, что на 1/3 больше, чем накануне). В том числе централизованный обогрев есть в 2/3 школ и детских садов, (141 школа из 224-х - 62,9%; 136 учреждений дошкольного образования из 222-х – 61,3%). Помимо этого, с теплоснабжением уже треть спортивных объектов (29 зданий из 90 – 32,2%) и каждое четвертое учреждение культуры (35 объектов из 143-х – 24,5%).
Отметим, что своевременность подключения к теплоисточникам и соблюдение гидравлических и температурных нормативов находятся на постоянном (ежедневном) контроле Администрации Самары и Глав администраций внутригородских районов. При этом в зоне особого внимания – подача тепла в учреждения социальной сферы (дома ребенка, поликлиники, больницы, дома престарелых, детские сады, школы) – таких социально важных объектов в Самаре 1172.
В настоящее время по запуску тепла лидируют:
- Ленинский внутригородской район (в районе отапливается 64% домов, 67% учреждений соцсферы);
- Куйбышевский и Железнодорожный районы (подключение к теплу объектов соцсферы составляет от 60% до 65%).
Более активно наращивать темпы подачи тепла рекомендовано:
- в Кировском и Советском внутригородских районах (в части отопления жилфонда);
- в Октябрьском внутригородском районе (в части обеспечения теплом соцучреждений), передает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
3 октября 2018 12:34
Здание стоит заброшенным на протяжении последних 6 лет. Благоустройство региона
141
2 октября 2018 10:17
Автомобилисты пожаловались на провалы на дорогах. Благоустройство региона
211
1 октября 2018 11:51
От шума планируется защитить жилые дома возле дорожной развязки на улице Луначарского. Благоустройство региона
219
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
2439
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
424
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
506
Всё в Дом
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
825
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1099
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
436
ЖКХ
3 октября 2018 19:23
И в течение ближайшей декады в городе теплом будут обеспечены все 10260 домов. ЖКХ
101
3 октября 2018 13:54
Об этом в твиттере сообщает глава районной администрации Александр Моргун. ЖКХ
178
2 октября 2018 22:25
Потолок месячного энергопотребления пытались ввести ещё в 2013 году, однако в 2014-м проект был заморожен. ЖКХ
387
Экология
3 октября 2018 14:00
Они могут присоединиться к новой волне всероссийского экологического квеста «Разделяй с нами». Экология
137
3 октября 2018 11:52
Как отметили синоптики, аномальная погода наблюдается не только в РФ, но и во всём мире. Экология
2305
2 октября 2018 16:55
Руководитель тольяттинской метеобсерватории отмечает резкое ухудшение экологической обстановки в городе. Экология
235
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
180
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
325
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
754
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15722
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
786
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1025
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
937
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
978
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2013
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1444
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1602
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1563
Мероприятия