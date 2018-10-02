Треть детских садов и школ Самары подключены к отоплению
2 октября 2018 16:39
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Напомним, отопление подключается поэтапно, обычно это занимает около 2-х недель. Чтобы уложиться в заданный срок и обеспечить при этом гидравлические и температурные нормативы, в усиленном режиме работают все самарские коммунальные службы, ресурсоснабжающие организации Самарского филиала ПАО «Т Плюс», ОАО «Предприятие тепловых сетей», АО «Газпром теплоэнерго Тольятти», а также МП г. о. Самара «Инженерная служба» и другие предприятия, имеющие на балансе котельные. Администрацией города и Главами администраций внутригородских районов ведется постоянный контроль за процессом теплоснабжения.
Стоит отметить, что в первоочередном порядке тепло получают учреждения социальной сферы - дома ребенка, детские сады, больницы, поликлиники, школы, дома престарелых и т.п. Всего в Самаре расположено 1172 таких объекта – они находятся в зоне особого контроля.
Уже во второй день отопительного периода (по состоянию на утро 02.10.2018) теплом обеспечена четверть объектов здравоохранения – 72 из 288-ми. Из 636-ти объектов образования тепло подается в 181 здание, что составляет 28,5%. В том числе уже отапливаются 72 школы из 224-х (32,1%) и 71 детский сад из 222-х (32,0%).
Параллельно тепло начали подавать и в жилищный фонд. В настоящее время отапливаются 2003 многоквартирных дома (19,5%). В целом же теплоснабжением будут охвачены все 10260 домов.
С 10 октября 2018 года начнут работать телефоны «горячей линии» районных администраций и профильного департамента, по которым жители смогут обращаться с возникшими проблемами по подключению к теплу, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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