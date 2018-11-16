Теплоснабжение потребителей в Октябрьском районе Самары восстановлено
16 ноября 2018 20:00
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О происшествии оповещены Ф и ТП РСЧС г.о. Самара и Самарской области.
На месте происшествия работала аварийная бригада ЗАО «Предприятие тепловых сетей»
Работа на месте происшествия координировалась сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией г.о. Самара.
Были организованы мероприятия по оповещению населения через управляющие компании.
Привлеченные силы и средства - 10 человек, 4 ед. техники, от МЧС России к работам не привлекались.
В 19:00 аварийно-восстановительные работы на трубопроводе теплоснабжения завершены.
Теплоснабжение потребителей восстановлено по штатной схеме, передает пресс-служба облМЧС.
Фото с архива облМЧС
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