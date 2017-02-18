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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Теплоснабжение потребителей Самары восстановлено в штатном режиме

18 февраля 2017 17:26
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В 15:30 гидравлический и температурный режимы тепловой энергии, отпускаемой Безымянской ТЭЦ, достигли нормативных значений. В частности, температура теплоносителя в сети достигла 78 градусов Цельсия.
Сегодня, 18 февраля, в 15:30 гидравлический и температурный режимы тепловой энергии, отпускаемой Безымянской ТЭЦ, достигли нормативных значений. В частности, температура теплоносителя в сети достигла 78 градусов Цельсия.

Напомним, сегодня в 3:57 произошло короткое замыкание на линии электропередачи одной из городских сетевых организаций. В результате срабатывания автоматической защиты на Безымянской ТЭЦ произошел временный останов части оборудования, что повлекло снижение температуры горячей воды, отпускаемой станцией. Приостановки услуги теплоснабжения для жителей города не производилось. Персонал станции оперативно приступил к ликвидации последствий останова. Уже в 14:00 полностью был восстановлен гидравлический режим в зоне Безымянской ТЭЦ. Специалистами муниципалитета, «Предприятия тепловых сетей» и управляющих компаний был организован поквартирный обход в Кировском, Советском, Промышленном районах. Нарушений температурного режима выявлено не было.

Все работы велись во взаимодействии со службами МЧС России по Самарской области и с администрацией Самары, сообщает пресс-служба ПТС. 
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В 15:30 гидравлический и температурный режимы тепловой энергии, отпускаемой Безымянской ТЭЦ, достигли нормативных значений. В частности, температура теплоносителя в сети достигла 78 градусов Цельсия.
Теплоснабжение потребителей Самары восстановлено в штатном режиме
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