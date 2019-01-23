Тепло в квартиры домов в районе улиц Стара Загора и Ташкентская вернется уже в ближайшие два-три часа

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Работы на месте устранения повреждения тепломагистрали велись круглосуточно. В ликвидации аварии было задействовано 15 специалистов аварийно-восстановительной бригады, 7 единиц техники.Причину ЧП предстоит установить комиссии, в состав которой войдут представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, Ростехнадзора и поставщиков тепла. Предварительная версия — коррозия трубы в результате длительного подтопления дождевыми водами из ливневки и усталость металла.«К сожалению износ сетей очень серьезный, труба лежит в лотке с 85-го года, нетрудно отсчитать, сколько она эксплуатируется, к сожалению сети Самары требуют особого внимания. Мы будем проводить расследование, выяснять причину этого инцидента. Я приношу извинения жителям города. Эта авария была на жестком контроле губернатора Дмитрия Азарова. О ситуации ему докладывали ежечасно, он лично контролировал каждый этап работ», — прокомментировал ситуацию министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков на брифинге, состоявшемся на месте аварии.В результате порыва теплотрассы в ожоговое отделение больницы № 1 им. Н.И. Пирогова госпитализированы 6 взрослых и два ребёнка (12 и 14 лет) с ожогами средней степени тяжести.По данным министерства здравоохранения Самарской области, жизни пациентов ничего не угрожает. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.Граждане, получившие вред здоровью или имуществу в результате прорыва теплопровода на пересечении ул.Стара-Загора и Ташкентской, вправе обратиться за возмещением ущерба в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или письменно по адресу г.Самара, ул.Челюскинцев, 16, передает пресс-служба облправительства.Фото: облМЧС