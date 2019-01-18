Технологический сбой на улице Молодогвардейской устранен: работы закончили, елки живы

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В этом месте в 1977 году жители без согласования с владельцами подземных коммуникаций посадили голубые ели, которые теперь разрослись и мешают проведению аварийных работ.Сотрудники «РКС-Самара» к работам приступали в плохом настроении, было очень жалко резать красивые деревья. Поэтому аварийно-восстановительные работы проводили очень осторожно, вынимали грунт минимальными объемами и, в результате,Сегодня, 18 января, к 15.30 работа водовода полностью восстановлена.Временное благоустройство будет проведено в начале следующей недели, постоянное – весной.Сложившаяся ситуация - очередной повод задуматься и разумно относиться к любым постройкам и посадкам, своевременно и правильно согласовывать их размещение, передает пресс-служба «РКС-Самара».