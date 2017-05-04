ТСЖ «Школьное» в Новокуйбышевске пытается ликвидироваться, не оплатив полученное тепло
4 мая 2017 15:38
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Договор теплоснабжения между «Т Плюс Самара» и ТСЖ «Школьное» был заключен в 2010 году, и сначала аккуратно исполнялся. Однако в 2014 году ТСЖ начало периодически нарушать график оплаты. Многочисленные гарантийные письма с
графиками погашения задолженности, которые регулярно предоставлялись руководством ТСЖ в адрес энергетиков, не исполнялись в срок. Юристы энергокомпании вынуждены были 7 раз обращаться в Арбитражный суд, чтобы вернуть финансовые средства, необходимые для производства тепловой энергии и обслуживания тепловых сетей.
Минувшей зимой платежи в адрес энергетиков практически прекратились. В результате с сентября 2016 года по март 2017 года долг ТСЖ «Школьное» за полученное тепло превысил 1,4 млн. рублей!
«На сегодняшний день есть информация о том, что ТСЖ находится в стадии ликвидации, а многоквартирный дом переводится под управление ООО «Новоградсервис». При этом руководство ТСЖ отказывается предоставлять энергокомпании ни заверенный надлежащим образом протокол общего собрания собственников жилья о смене способа управления МКД, ни протокол о принятии решения о ликвидации ТСЖ. Аналогичные действия не раз предпринимали управляющие компании Тольятти и Самары, пытавшиеся с помощью мошеннических схем уклониться от уплаты за тепловую энергию.
К сожалению, в подобных ситуациях могут пострадать ни в чем не повинные жители МКД, учитывая, что сумма накопленного долга может быть взыскана с них в полном объеме в рамках субсидиарной ответственности», - отметил заместитель директора «ЭнергосбыТ Плюс Самара» по технически вопросам Андрей Гадалин.
В виду сложившейся ситуации руководство «ЭнергосбыТ Плюс Самара» намерено инициировать процедуру банкротства данного ТСЖ, собщает пресс-служба «Т Плюс Самара».
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