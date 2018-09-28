«Т Плюс» начнет обеспечивать Тольятти теплом со вторника
28 сентября 2018 23:06
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С этого времени теплосети города будут готовы к переводу на зимний режим работы, что позволит оперативно включать отопление. В соответствии с постановлением мэрии Автограда, со 2 октября тепло начнет поступать в социальные объекты — больницы, школы, детсады (по заявлению руководителей учреждений в теплоснабжающие организации). А уже с 9 октября — и в жилые дома.
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