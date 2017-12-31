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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«Т Плюс Самара» закупило две мобильные котельные

31 декабря 2017 21:58
168
Их планируется в дальнейшем предоставлять в аренду любым теплоснабжающим организациям Самарской области.
В канун новогодних праздников «Т Плюс Самара» закупило две мобильные котельные, которые планируется в дальнейшем предоставлять в аренду любым теплоснабжающим организациям Самарской области.

Это оборудование может использоваться в отопительный период, если по каким-то причинам порыв теплотрассы не может быть устранен в течение суток или необходимо большее время для возобновления работы теплоисточника. Подключаясь к центральным тепловым пунктам (ЦТП), каждая из двух котельных может обеспечить подогрев теплоносителя для одного жилого квартала или крупного лечебного учреждения на период проведения ремонта теплотрассы.

Мобильные котельные представляют собой 13-метровый фургон, который перевозится грузовой машиной. Они работают на дизельном топливе, а это позволяет использовать котельные и не в газифицированных населенных пунктах.

Одна из котельных уже доставлена в Самару, другая – в Тольятти. После окончания новогодних праздников котельные будут укомплектованы персоналом и поставлены на дежурство.


Фото:   ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара)

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