«Т Плюс Самара» и «ПТС» планируют в 1,5 раза увеличить объем плановых перекладок тепловых сетей

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При этом особое внимание будет уделено благоустройству после проведения ремонтных работ. Об этом сегодня заявил в ходе пресс-конференции директор «Т Плюс Самара» Дмитрий Трушков. В мероприятии также приняли участие председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских и главный инженер АО «Предприятие тепловых сетей» Игорь Пужай-Рыбка.В рамках пресс-конференции были подведены итоги прошедшего отопительного сезона 2016-2017 гг. Все эксперты отметили надежное прохождение зимы во всех городах присутствия «Т Плюс Самара». В частности, по словам Виктора Часовских, «вцелом отопительный сезон прошел гораздо спокойнее, чем прошлый, о чем свидетельствует снижение числа обращений горожан в различные контролирующие инстанции. Много вопросов возникало внутри домов – это зона ответственностиуправляющих компаний. К сожалению, многие УК сегодня не обладают специалистами необходимой квалификации».Дмитрий Трушков отметил, что все повреждения, выявленные в ходе отопсезона, устранялись в нормативные сроки.Поделились теплоэнергетики и своими планами на нынешнюю ремонтную кампанию. Так, если план ремонтной кампании 2016 года предусматривал замену 27 км теплотрасс, то летом 2017 года этот показатель достигнет 40 км. Учитывая подготовку Самары к предстоящему футбольному первенству, существенная часть перекладок будет выполнена в областной столице. Причем 8,5 км теплосети будут заменены непосредственно в исторической части города и в местах прохождения туристических маршрутов, сообщает пресс-служба «Т Плюс Самара».