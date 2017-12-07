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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Сызранская муниципальная теплоснабжающая компания МУП «ЖЭС» второй раз за год на грани банкротства

7 декабря 2017 12:40
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Сызранская муниципальная теплоснабжающая компания МУП «ЖЭС» второй раз за год на грани банкротства По состоянию на 1 декабря 2017 года общая задолженность компании составляет 496,9 млн рублей.
По состоянию на 1 декабря 2017 года общая задолженность компании составляет 496,9 млн рублей.

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» намерен вновь направить в Арбитражный суд Самарской области иск на банкротство МУП «ЖЭС» - основного перепродавца тепловой энергии в городе Сызрань. Напомним, что 3 октября 2017 года юристы «ЭнергосбыТ Плюс Самара» уже подавали иск на банкротство «ЖЭС», однако иск был отозван в связи с погашением должником 81 млн рублей за полученное тепло. В этот раз муниципальному перепродавцу тепловой энергии, произведенной на Сызранской ТЭЦ, необходимо будет погасить 240 млн рублей, подтвержденных судами первой инстанции.

По состоянию на 1 декабря 2017 года, общая задолженность МУП «ЖЭС» составляет 496,9 млн. рублей. Если не считать кредитных средств, привлеченных ЖЭС в ноябре 2017 года, получается, что за минувший месяц муниципальное предприятие перечислило в адрес энергетиков лишь 1,5 млн рублей из тех денег, что были собраны управляющими компаниями города с десятков тысяч жителей.

В ближайшее время о предстоящем инициировании банкротства МУП «ЖЭС» будут уведомлены глава городского округа Сызрань и Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

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