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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Свыше 7 тысяч семей Самарской области оплатят тепло вместе со штрафными пенями

9 августа 2018 17:54
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«Красные» квитанции филиала с предупреждающей информацией уже появились в почтовых ящиках неплательщиков региона.
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» с августа начал начисление пеней жителям Самарской области, задержавшим платеж за горячее водоснабжение. Наиболее злостные должники, которые не исполняют свои обязательства по оплате уже свыше 91 дня, в соответствии с Жилищным кодексом будут оплачивать 1/130 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки – это фактически на одном уровне с банковскими кредитами. «Красные» квитанции филиала с предупреждающей информацией уже появились в почтовых ящиках неплательщиков региона.

В текущем году энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» предлагали своим клиентам оплатить задолженность без оплаты пени. Этой возможностью воспользовались 822 семьи региона: они полностью погасили свои долги за отопление и ГВС. Тех жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, кто решил остаться в статусе неплательщиков, уже на этой неделе ожидают «красные» квитанции с начисленными пенями. В них будет содержаться информация о сумме задолженности, рекомендуемых сроках оплаты и возможных последствиях: отключении коммунальных услуг, начислении пени, судебных исках.

«В настоящее время энергокомпания активно просуживает задолженность физических лиц, в еженедельном режиме проходят рейды по злостным должникам с привлечением судебных приставов, для клиентов с долгом свыше 30 тысяч рублей вводится запрет на вылет за пределы страны. В дальнейшем мы планируем только ужесточать свою работу с неплательщиками. «Красная» квитанция с надписью «Должник» - сигнал к тому, чтобы прекратить накапливать долги до внушительных сумм и обратиться к поставщику услуг. Уверен, яркий цвет не позволит счетам затеряться среди почтовой корреспонденции и лишний раз напомнит о необходимости своевременной оплаты тепловой энергии», - отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.

Клиентам, накопившим крупные долги и не имеющим возможности единовременно погасить их, энергосбытовая компания предлагает заключить соглашение о реструктуризации задолженности. С начала 2018 года в Самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» заключено уже более 1000 таких соглашений. Обратиться за заключением соглашения можно в любой офис продаж и обслуживания клиентов энергосбытовой компании по месту жительства.

Проверить свою задолженность вы можете и на сайте УФССП по Самарской области http://r63.fssprus.ru/, передает пресс-служба Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». 
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