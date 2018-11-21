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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Свыше 552 миллионов рублей было взыскано судебными приставами Самарской области с должников за услуги ЖКХ

21 ноября 2018 20:29
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Судебные приставы Самарской области за 10 месяцев 2018 года окончили свыше 24 тысяч исполнительных производств в отношении должников за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Судебные приставы Самарской области за 10 месяцев 2018 года окончили свыше 24 тысяч исполнительных производств в отношении должников за услуги жилищно-коммунального хозяйства. С недобросовестных потребителей ресурсов взыскано порядка 552 миллионов рублей.

Управление ФССП России по Самарской области рекомендует гражданам перед отпуском проверять себя на официальном сайте Управления в разделе «Банк данных исполнительных производств» ( http://r63.fssprus.ru/ ). Также можно установить мобильное приложение «ФССП», где доступна подписка на рассылку уведомлений, что позволяет оперативно узнавать о возбужденном в отношении вас или родственников исполнительном производстве. При этом через сервис доступна функция оплаты задолженностей, что экономит время должников, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.




Фото:  Пресс-служба УФССП России по Самарской области 
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