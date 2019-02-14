Свыше 500 единиц техники работают на федеральных и региональных дорогах области

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На федеральных дорогах Самарской области последствия неблагоприятных погодных условий устраняют свыше 100 единиц дорожной техники, из них 58 — комбинированные дорожные машины. При необходимости группировка будет усилена. Основные усилия направлены на обеспечение безопасного проезда на участке федеральной дороги М-5 «Урал» в границах Ульяновской и Самарской областей. На региональных трассах Самарской области работы по расчистке снега ведутся с помощью 430 единиц техники, в том числе задействована 141комбинированная дорожная машина.Ситуация на федеральной дорожной сети круглосуточно отслеживается с помощью постов метеоконтроля. По данным Гидрометцентра, в период с 14 по 15 февраля на территории регионов прогнозируется сильный снег, местами метель.ФКУ «Поволжуправтодор» призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, и не создавать препятствий для работы дорожной техники, передает пресс-лужба облправительства.