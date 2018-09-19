Стало известно, в каких регионах России самые высокие счета за ЖКХ
19 сентября 2018 19:49
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Среди всех регионов России жители Республики Алтай и Дагестана меньше всех платят за услуги ЖКХ, в то время как самые большие расходы на коммунальные услуги приходятся на жителей Камчатки и ЯНАО. К таким результатам пришли эксперты агентства РИА "Новости".
Согласно полученным данным, в 2017 году в среднем по стране расходы семьи на оплату ЖКХ составляли примерно четыре тысячи рублей. В Республике Алтай, Дагестане, Хакасии и Тыве люди тратят меньше всего — не более 2,5 тысячи рублей.
Тем временем среднестатистическая семья на Камчатке платит более десяти тысяч рублей за коммунальные услуги. Более семи тысяч рублей расходуют в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе.
Как отмечается, в целом в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, в среднем по России плата снизилась на 0,4 процента. Сокращение сумм затронуло примерно половину регионов. Наибольшее снижение цен (на 2%) произошло в Московской, Тюменской и в Смоленской областях.
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