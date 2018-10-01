Сразу 20 новых автомобилей поступили в автопарк «РКС-Самара»

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Это уже третий этап обновления техники на предприятии. Первый прошел осенью 2017 года: тогда в «РКС-Самара» появились три новые ГАЗели для аварийно- восстановительных работы и минипогрузчик, способный работать на узких улицах города. Во время второго этапа весной этого года предприятие закупило 22 новых автомобиля LADA GRANTA и один пикап MITSUBISHI L200 для производственных подразделений, а также административно-управленческого корпуса.Своевременная замена техники – гарантия стабильной и эффективной работы всего предприятия. Общие инвестиции по этому проекту – более 125 миллионов рублей, передает пресс-служба «РКС-Самара».