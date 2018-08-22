Специалисты «РКС-Самара» в этом году более 300 раз выезжала для поиска сложных повреждений водопроводных и канализационных труб
22 августа 2018 14:29
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Результаты диагностики выводятся на экран компьютера, а затем выдаются рекомендации по месту проведения работ и предварительный диагноз неисправности.
Всего за 7 месяцев 2018 года группа диагностики «РКС-Самара» обследовала 99 скрытых утечек на водопроводных линиях, произвела телеинспекцию 50 участков канализационных сетей. Помимо этого с помощью спецоборудования идёт поиск трасс силовых кабелей, трасс трубопроводов и колодцев.
Всего в этом году диагносты выезжали на вызовы более 300 раз.
Их работа помогла серьезно сэкономить время аварийных бригад и средства, затраченные на ликвидацию нештатных ситуаций. Кроме того, диагностическая лаборатория вызывает большой неподдельный интерес зрителей на различных днях открытых дверей и выставках коммунальной техники: роботов можно рассмотреть, управлять ими, послушать водопроводные трубы, передает пресс-служба «РКС-Самара».
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