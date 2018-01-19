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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Специалисты ПТС завершили сварочные работы на месте ремонта теплосети по улице Стара-Загора

19 января 2018 00:34
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Планируемое время заполнения теплотрассы теплоносителем и возобновление теплоснабжения потребителей по штатной схеме – 04:00 19 января.
По состоянию на 22:50, специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили сварочные работы по устранению порыва теплотрассы на ул. Стара-Загора. Глубина залегания тепломагистрали составляет около 2-х метров, предварительная причина порыва – внешняя коррозия. Год прокладки тепломагистрали - 1993.

Планируемое время заполнения теплотрассы теплоносителем и возобновление теплоснабжения потребителей по штатной схеме – 04:00 19 января.

Работы проходят в координации с администрацией города и коммунальными организациями, обслуживающими многоквартирные дома в данном районе города.

Предприятие тепловых сетей приносит жителям города извинения за доставленные неудобства, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).




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